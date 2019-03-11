Боевик-беглец из "ЛНР" рассказал об участии кадровых военных РФ в войне на Донбассе (видео)

По показаниям экс-боевика, командирами НВФ на Луганщине являются кадровые военные ВС РФ.

Сотрудники контрразведки СБ Украины совместно с военными ВСУ получили очередные доказательства участия военнослужащих ВС РФ в боевых действиях на территории временно оккупированной территории Луганской области.

Как говорится в сообщении на сайте СБУ, оперативники спецслужбы установили, что в начале 2016 года житель Стаханова вступил в ряды незаконных вооруженных формирований пророссийских террористов. Сначала мужчина служил в так называемой инженерно-саперной роте, дислоцированной в оккупированном Луганске, а затем в «4-й отдельной мотострелковой бригаде».

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По показаниям экс-боевика, командирами обоих подразделений являются кадровые военные ВС РФ. В частности, один из россиян лично руководил военными учениями террористов на территории оккупированного Лутугинского района и отвечал за перемещение российской спецтехники из Таганрога Ростовской области в Луганск.

«Потерпев физические издевательства и моральные унижения от «руководящего состава», боевик осознал ошибочность своего решения и решил вернуться на подконтрольную украинской власти территорию. Военнослужащие ВСУ задержали мужчину во время пересечения линии разграничения и передали сотрудникам Службы безопасности Украины. Сейчас в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины бывший боевик активно сотрудничает со следствием и дает показания относительно преступлений российских военных и их марионеток в ОРДЛО», – говорится в сообщении.

«Служба безопасности напоминает, что лица, которые добровольно сообщили в правоохранительные органы о совершении террористической деятельности и способствовали ее предупреждению или прекращению, и если в их действиях нет состава другого преступления, освобождаются от уголовной ответственности», – напомнили в спецслужбе.