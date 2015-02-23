Депутаты ожидают от Генштаба пояснений по отводу войск из Дебальцево

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Береза сказал журналистам.

"Основной вопрос – был ли запланирован Генеральным штабом план отхода наших войск из Дебальцевского плацдарма", - подчеркнул Береза.

По его словам, необходимо понимать, что представляет собой этот план, когда он был разработан и кем подписан, и как он реализовывался.

Читайте такжеИз района Дебальцево активисты вывезли тела 159 украинских бойцов

Береза отметил, что общество сегодня требует ответов на многие вопросы. "Я думаю, что если так было, как говорит руководитель Генерального штаба, как это было запланировано, это не секрет сейчас предоставить эту информацию...", - добавил Береза.

В свою очередь, секретарь комитета Иван Винник добавил, что для того, чтобы получить более-менее объективную информацию, на заседание был приглашен руководитель Генштаба Виктор Муженко, а также командиры батальонов, которые непосредственно участвовали в событиях в Дебальцево.

Читайте такжеИз Дебальцево было выведено более 2 тысяч военных – Генштаб

Винник рассказал, что после получения информации о выводе войск из Дебальцево, комитет сделает соответствующие выводы и если нужно, президенту Украины будет рекомендовать соответствующие кадровые решения.