Лидеры боевиков согласились отвести тяжелое вооружение с завтрашнего дня - СМИ

Лидер боевиков "ДНР" Александр Захарченко согласовал документы по отводу тяжелого вооружения.

Об этом Украинской правде сообщил руководитель украинской группы военных в совместном координационном центре по контролю за прекращением огня Петр Каноник.

"Буквально час назад представитель России в совместном центре Александр Ленцов подписал у Захарченко, а перед этим у Плотницкого (лидер боевиков "ЛНР" - УНИАН) документы по отводу тяжелых вооружений", - сказал Каноник.

"Время "Ч" наступает с завтрашнего дня - 22 февраля", - добавил он.

Читайте такжеМИД: Дебальцево не может быть внутренней территорией формирований "ДНР" или "ЛНР"Отвечая на вопрос, как будет с Дебальцево, поскольку по Минским договоренностям боевики должны отводить технику от линии по состоянию на 19 сентября, а Украина - по состоянию на день подписания Минских договоренностей, а силы АТО отошли оттуда уже после переговоров, он сказал: "Карту писали по Минским договоренностям. На тот момент Дебальцево было под нашим контролем".

"Но я не исключаю, что вопрос Дебальцево может решаться отдельно, потому что было нарушение со стороны боевиков, а на момент "Минск-2" оно было под нашим контролем", - уточнил Каноник.