Корабли ВМС Украины и Турции провели совместные маневры у берегов Одессы (фото)

После маневров «Вышгород» вернулся к месту постоянного базирования, а турецкие корабли пришвартовались к причалу морвокзала.

Экипаж малого бронированного артиллерийского катера Военно-морских сил Украины «Вышгород» провел совместные учения типа PASSEX с двумя турецкими кораблями, фрегатом «Барбарос» и ракетным катером «Марти», которые вчера прибыли в Одессу.

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Как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, корабли выполняли задачи по тактическому маневрированию в ордерах, противовоздушной обороне и связи в соответствии со стандартами НАТО, пишет "Думская".

Заместитель командующего ВМС Украины, контр-адмирала Алексей Неижпапа сообщил, что это - первые с начала года учения типа PASSEX в Черном море с участием украинского корабля.

После маневров «Вышгород» вернулся к месту постоянного базирования, а турецкие корабли пришвартовались к причалу морвокзала.

Как сообщал УНИАН, визит турецких кораблей в Одессу продлится до 8 марта. Он стал частью ежегодных морских учений флота Турции «Голубая Родина», в рамках которых 67 кораблей ВМС Турции почти одновременно посетят сорок иностранных портов в Мраморном, Эгейском и Черном морях.