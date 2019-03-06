Сутки на Донбассе: боевики применили артиллерийское вооружение, ранены двое бойцов ВСУ

Так, оккупанты вели огонь из артиллерийских систем по Лебединскому, Водяному и Широкино, передает штаб ООС.

За минувшие сутки, 5 марта, враг 7 раз открывал огонь по украинским позициям, 6 из них - он применял запрещенное минскими соглашениями вооружение. Читайте такжеСокрушительный удар ВСУ на Светлодарской дуге попал на видео Так, оккупанты вели огонь из артиллерийских систем по Лебединскому, Водяному и Широкино, передает штаб ООС. Из пулеметов и стрелкового оружия пророссийские боевики обстреляли Пески и Авдеевку. Также противник обстрелял подразделение украинских войск из минометов калибра 82 миллиметра в районе села Крымское. В результате этих действий ранения получили 2 украинских военных. По информации разведки, силам ООС 5 марта удалось ликвидировать 1 оккупанта, еще 2 пророссийских боевиков получили ранения.

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