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Сутки на Донбассе: боевики применили артиллерийское вооружение, ранены двое бойцов ВСУ

07:26, 06 марта 2019
Война
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В результате этих действий ранения получили 2 украинских военных / фото УНИАН

За минувшие сутки, 5 марта, враг 7 раз открывал огонь по украинским позициям, 6 из них - он применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

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Так, оккупанты вели огонь из артиллерийских систем по Лебединскому, Водяному и Широкино, передает штаб ООС.

Из пулеметов и стрелкового оружия пророссийские боевики обстреляли Пески и Авдеевку. Также противник обстрелял подразделение украинских войск из минометов калибра 82 миллиметра в районе села Крымское.

В результате этих действий ранения получили 2 украинских военных.

По информации разведки, силам ООС 5 марта удалось ликвидировать 1 оккупанта, еще 2 пророссийских боевиков получили ранения.

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Теги: #война на Донбассе