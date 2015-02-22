СБУ опубликовала список всех 139 освобожденных вчера из плена украинских военных

Советник главы СБУ Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook обнародовал список всех 139 освобожденных из плена в субботу, 21 февраля.

1. Войновський Микола Вікторович, 16.01.85 р.н.

2. Колч Дмитро Ростиславович, 19.08.92 р.н.

3. Полішко Олександр Олександрович, 25.08.76 р.н.

4. Лисенко Сергій Миколайович, 22.12.80 р.н.

5. Скрипка Тимофій Григорович, 04.05.76 р.н.

6. Вітюк Віктор Васильович, 03.06.86 р.н.

7. Сінкевич Олег Валерійович, 30.07.73 р.н.

8. Дивак Руслан Михайлович, 21.09.86 р.н.

9. Кузьмич Руслан Олександрович, 31.01.77 р.н.

10. Кузьма Михайло Олександрович, 10.07.87 р.н.

11. Сухов Ігор Олександрович, 23.02.87 р.н.

12. Фокін Олексій Вікторович, 04.11.81 р.н.

13. Прокоф'єв Ярослав Олександрович, 12.02.88 р.н.

14. Степаненко Дмитро Олегович, 16.11.89 р.н.

15. Бугаєнко Роман Іванович, 11.02.93 р.н.

16. Сагайдак Олександр Вікторович, 02.10.89 р.н.

17. Гнєнний Денис Олегович, 29.08.92 р.н.

18. Коваленко Олексій Вікторович, 17.02.86 р.н.

19. Яцюк Олександр Олександрович, 25.04.64 р.н.

20. Барсук Олександр Олександрович, 09.09.79 р.н.

21. Подліпной Олег Валерійович, 22.02.90 р.н.

22. Марченко Олександр Сергійович, 02.03.76 р.н.

23. Кривошапко Максим Володимирович, 08.07.89 р.н.

24. Косинський Руслан Анатолійович, 29.01.80 р.н.

25. Лещук Петро Леонідович, 20.02.76 р.н.

26. Шкабур Юрій Васильович, 18.08.73 р.н.

27. Нечитайло Юрій Вікторович, 29.01.74 р.н.

28. Книш Тимур Станіславович, 11.12.62 р.н.

29. Скрипнюк Олександр Володимирович, 09.03.85 р.н.

30. Свирид Анатолій Олексійович, 29.03.78 р.н.

31. Сова Юрій Олександрович, 05.03.89 р.н.

32. Гребенюк Артем Сергійович, 09.05.86 р.н.

33. Кушнір Сергій Семенович, 07.06.85 р.н.

34. Журпак Микола Миколайович 30.04.61 р.н.

35. Конарський Олексій Генадійович

36. Красиновець Максим Олександрович

37. Семянкін Олександр Володимирович, 27.10.93 р.н.

38. Юдінков Олег Валерійович, 04.06.76 р.н.

39. Бессонов Роман Миколайович, 23.08.92 р.н.

40. Хрущ Володимир Романович, 03.10.95 р.н.

41. Лучко Олексій Сергійович, 03.12.82 р.н.

42. Боровик Генадій Ігорович, 10.03.87 р.н.

43. Матях Артем Анатолійович, 11.02.93 р.н.

44. Калнібулацький Денис Володимирович, 11.05.90 р.н.

45. Піцик Олександр Анатолійович, 22.11.71 р.н.

46. Борейко Сергій Олексійович, 24.08.66 р.н.

47. Боєв Дмитро Михайлович, 08.04.78 р.н.

48. Ковальов Олександр Миколайович, 25.09.59 р.н.

49. Бальбот Віталій Миколайович, 08.03.92 р.н.

50. Мороховець Михайло Миколайович, 30.10.87 р.н.

51. Стеценко Павло Миколайович, 11.12.87 р.н.

52. Сіверов Владислав Олексійович, 01.04.96 р.н.

53. Поддубний Ігор Павлович, 23.08.80 р.н.

54. Ластовченко Олег Олегович, 22.07.76 р.н.

55. Янебюк Михайло Васильович, 08.06.85 р.н.

56. Михало Владислав Вадимович, 02.10.92 р.н.

57. Павлов Владислав Вікторович, 11.03.76 р.н.

58. Дробницький Антон Анатолійович, 20.12.86 р.н.

59. Іванцов Олег Олександрович, 12.06.77 р.н.

60. Нежмай (?) Руслан Дмитрович, 17.01.76 р.н.

61. Лупц Сергій Олексійович, 21.01.91 р.н.

62. Трегуб Олексій Юрійович, 15.09.94 р.н.

63. Шоль Олексій Олексійович, 01.09.89 р.н.

64. Левченко Андрій Миколайович, 06.10.86 р.н.

65. Сало Сергій Анатолійович, 03.06.87 р.н.

66. Логов Віктор Олександрович, 26.01.86 р.н.

67. Курга Сергій Григорович, 04.02.81 р.н.

68. Горецький Анатолій Валентинович, 10.01.91 р.н.

69. Гурський Руслан Миколайович, 12.02.76 р.н.

70. Крамаренко Леонід Миколайович, 01.06.88 р.н.

71. Проценко Олександр Миколайович, 18.04.82 р.н.

72. Антонюк Юрій Васильович, 04.01.74 р.н.

73. Пилип Віталій Петрович, 10.09.76 р.н.

74. Трофименко Михайло Іванович, 09.08.86 р.н.

75. Луцький Роман Володимирович, 17.08.90 р.н.

76. Уханов Антон Сергійович, 04.04.81 р.н.

77. Полоцький Михайло Євгенович, 30.08.90 р.н.

78. Малка Володимир Владиславович, 24.03.65 р.н.

79. Буркашов Едуард Миколайович, 22.08.71 р.н.

80. Шин(п)ко? Олександр Миколайович, 25.05.76 р.н.

81. Подборський Ігор Олександрович, 22.11.69 р.н.

82. Марченко Руслан Леонідович, 21.02.77 р.н.

83. Кашпіченко Віталій Леонідович, 16.03.88 р.н.

84. Кізиленко Роман Віталійович, 24.05.82 р.н.

85. Курочкін Олександр Володимирович, 10.06.88 р.н.

86. Матвієнко Микола Васильович, 14.03.71 р.н.

87. Стасовський Юрій Олексійович, 17.07.71 р.н.

88. Маслюк Костянтин Володимирович, 26.12.75 р.н.

89. Ящишин Іван Євстахович, 20.03.69 р.н.

90. Гончаренко Володимир Іванович, 14.08.77 р.н.

91. Копиченко Ігор Миколайович, 26.05.66 р.н.

92. Горанський Олександр Вікторович, 09.05.78 р.н.

93. Полянський Денис Олександрович, 05.01.88 р.н.

94. Зубко Олександр іванович, 02.08.59 р.н.

95. Нечеса Михайло Миколайович, 22.11.84 р.н.

96. Куліда Ярослав Вікторович, 26.06.86 р.н.

97. Науменко Сергій Іванович, 17.05.75 р.н.

98. Кравченко Леонід Михайлович, 05.03.77 р.н.

99. Русняк Дмитро Олександрович, 19.07.75 р.н.

100. Дубравський Олександр Ярославович, 27.09.73 р.н.

101. Чвертка Сергій Миколайович, 19.04.83 р.н.

102. Соломоненко Володимир Федорович, 06.12.80 р.н.

103. Кибич Дмитро Іванович, с. Княже, Івано-Франківська обл.

104. Каракула Генадій Петрович, Кривий Ріг

105. Павлиш Андрій Валерійович, Кривий Ріг

106. Чернейко Сергій Миколайович, Кривий Ріг

107. Бондарук Богдан Андрійович, Кривий РІг

108. Ромашко Володимир Васильович, Дніпропетровська обл, Вольногорськ

109. Козак Валерій Павлович, Кременчуг

110. Логунов Олександр Сергійович, Суми

111. Стадниченко Анатолій Васильович, Сумська обл., с. Стецьковка

112. Мельник Євген Олексійович, Сумська обл., Недригайлівський р-н, с. Маршали

113. Павлов Дмитро Миколайович, Херсон

114. Вертюх Олександр Миколайович, Чернігівська обл. м. Десна

115. Сіренко Геннадій Анатолійович, Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Гмирянка

116. Кулік Руслан Валерійович, Кривий Ріг

117. Юрченко Віктор михайлович, Кривий Ріг

118. Міронець Володимир Володимирович, Дніпродзержинськ

119. Кірілов Андрій Олександрович, Запорізька обл.

120. Слізьковук Віталій Григорович, Дніпродзержинськ

121. Литвиненко Максим Анатолієвич, Чернігівська обл., Корульський р-н, с.Сухачі

123. Яновський Володимир Леонідович, Дніпропетровська обл. Вольногорськ

124. Бокшаєв Олександр Вікторович, Кривий РІг

125. Галушка Вадим Вікторович, Сумська обл., Білопільський р-н, м.Ворожба

126. Железняк Михайло Михайлович, Кривий Ріг

127. Шкабура Юрій Васильович, Біла Церква

128. Кушнір Сергій Федорович, м.Київ

129. Аксюк Василь Васильович, 22.01.94 р.н.

130. Гніненко Олександр Вікторович, 06.03.79 р.н.

131. Квятковський Андрій Володимирович, 26.05.94 р.н.

132. Левандовський Андрій Юрійович, 01.12.86 р.н.

133. Радиновський Максим Генадійович, 02.07.84 р.н.

134. Черненко Валерій Миколайович, 17.01.69 р.н.

135. Юрецький Анатолій Володимирович, 06.01.91 р.н.

136. Гнезділов Костянтин Анатолійович, 31.02.70 р.н.

137. Ербас Сергій Вікторович, 01.1.79 р.н.

138. Ощека Анатолій Сергійович, 15.11.81 р.н.

139. Шиманський Олександр Станіславович, 22.07.84 р.н.

Читайте такжеПод Луганском состоялся обмен пленными: освобождены 139 украинских бойцовЛубкивский также сообщил, что в течение сегодняшнего дня СБУ будет дополнять список еще некоторыми деталями (где служил, звания и т.д.).