СБУ обнародовала первые списки освобожденных сегодня из плена украинских военных

Пока опубликованы фамилии 36 военных, обрабатываются данные о 103 наших соотечественниках.

СБУ на своем официальном сайте обнародовала первые списки освобожденных сегодня из плена украинских военных. 1. Войновський Микола Вікторович, 16.01.85 р.н. 2. Колч Дмитро Ростиславович, 19.08.92 р.н. 3. Полішко Олександр Олександрович, 25.08.76 р.н. 4. Лисенко Сергій Миколайович, 22.12.80 р.н. 5. Скрипка Тимофій Григорович, 04.05.76 р.н. 6. Вітюк Віктор Васильович, 03.06.86 р.н. 7. Сінкевич Олег Валерійович, 30.07.73 р.н. 8. Дивак Руслан Михайлович, 21.09.86 р.н. 9. Кузьмич Руслан Олександрович, 31.01.77 р.н. 10. Кузьма Михайло Олександрович, 10.07.87 р.н. 11. Сухов Ігор Олександрович, 23.02.87 р.н. 12. Фокін Олексій Вікторович, 04.11.81 р.н. 13. Прокоф'єв Ярослав Олександрович, 12.02.88 р.н. 14. Степаненко Дмитро Олегович, 16.11.89 р.н. 15. Бугаєнко Роман Іванович, 11.02.93 р.н. 16. Сагайдак Олександр Вікторович, 02.10.89 р.н. 17. Гнєнний Денис Олегович, 29.08.92 р.н. 18. Коваленко Олексій Вікторович, 17.02.86 р.н. 19. Яцюк Олександр Олександрович, 25.04.64 р.н. 20. Барсук Олександр Олександрович, 09.09.79 р.н. 21. Подліпной Олег Валерійович, 22.02.90 р.н. 22. Марченко Олександр Сергійович, 02.03.76 р.н. 23. Кривошапко Максим Володимирович, 08.07.89 р.н. 24. Косинський Руслан Анатолійович, 29.01.80 р.н. 25. Лещук Петро Леонідович, 20.02.76 р.н. 26. Шкабур Юрій Васильович, 18.08.73 р.н. 27. Нечитайло Юрій Вікторович, 29.01.74 р.н. 28. Книш Тимур Станіславович, 11.12.62 р.н. 29. Скрипнюк Олександр Володимирович, 09.03.85 р.н. 30. Свирид Анатолій Олексійович, 29.03.78 р.н. 31. Сова Юрій Олександрович, 05.03.89 р.н. 32. Гребенюк Артем Сергійович, 09.05.86 р.н. 33. Кушнір Сергій Семенович, 07.06.85 р.н. 34. Журпак Микола Миколайович 30.04.61 р.н. 35. Конарський Олексій Генадійович 36. Красиновець Максим Олександрович. Читайте такжеПереговоры по обмену 112 украинских пленных продолжаютсяРабота по уточнению списков продолжается, проверяются все имена. Обрабатываются данные о 103 наших соотечественниках, сообщает СБУ.

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