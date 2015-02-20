СМИ: Боевики Луганска согласовали карту отвода тяжелого оружия

Общий координационный центр по контролю за прекращением огня согласовал карту отвода тяжелого вооружения с представителями боевиков Луганска.

Об этом "Украинской правде" рассказал глава украинского центра Александр Розмазнин.

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"Карта наработана в плане того, что у нас есть 16 групп контроля, и нанесены зоны их ответственности. Также на карту нанесены расстояния, на которые будет отводиться вооружение", - сказал он.

Он подчеркнул, что карта и линия отведения базируется "только на Минских соглашениях и больше нет на чем".

"Как написаны Минские соглашения, так мы и работаем", - добавил он.

Документ подписал лидер боевиков Игорь Плотницкий.

"Я как глава украинского центра после разрешения руководства тоже ее подпишу", - сказал Розмазнин.

На уточняющий вопрос, действительно ли боевики "ЛНР" уже начали отведение тяжелой техники, он ответил:

"Они воевали, а на следующий день после того, как выполнили свою грязную работу, известили, что якобы начали отвод. Но никто не контролировал этот процесс", - заметил он.

Вместе с тем, как сообщают сайты боевиков, можно ожидать, что карту также намерены согласовать с лидером боевиков донецкая Александром Захарченко.