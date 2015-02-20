СМИ: Боевики Луганска согласовали карту отвода тяжелого оружия
Совместный координационный центр для контроля за прекращением огня согласовал карту отвода тяжелого оружия с представителями боевиков Луганска.
Общий координационный центр по контролю за прекращением огня согласовал карту отвода тяжелого вооружения с представителями боевиков Луганска.
Об этом "Украинской правде" рассказал глава украинского центра Александр Розмазнин.
Читайте такжеУкраинские военные не могут отвести тяжелое вооружение из-за постоянных обстрелов боевиков
"Карта наработана в плане того, что у нас есть 16 групп контроля, и нанесены зоны их ответственности. Также на карту нанесены расстояния, на которые будет отводиться вооружение", - сказал он.
Он подчеркнул, что карта и линия отведения базируется "только на Минских соглашениях и больше нет на чем".
"Как написаны Минские соглашения, так мы и работаем", - добавил он.
Документ подписал лидер боевиков Игорь Плотницкий.
"Я как глава украинского центра после разрешения руководства тоже ее подпишу", - сказал Розмазнин.
На уточняющий вопрос, действительно ли боевики "ЛНР" уже начали отведение тяжелой техники, он ответил:
"Они воевали, а на следующий день после того, как выполнили свою грязную работу, известили, что якобы начали отвод. Но никто не контролировал этот процесс", - заметил он.
Вместе с тем, как сообщают сайты боевиков, можно ожидать, что карту также намерены согласовать с лидером боевиков донецкая Александром Захарченко.