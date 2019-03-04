Российские курсанты сдают на Донбассе зачеты по боевой стрельбе – разведка

Кроме того, российские военные специалисты испытывали на Донбассе новый беспилотник.

Курсанты одного из российских высших военных учебных заведений прибыли на восток Украины для проведения «практических занятий» и сдавали в зоне боевых действий зачеты по боевой стрельбе.

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Об этом сообщается в сводке Минобороны о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование целенаправленно провоцирует эскалацию боевых действий на Востоке Украины, в т.ч. в интересах выполнения заказов российских военных учебных и научно-исследовательских учреждений», - говорится в сообщении.

«В частности, одной из причин активизации в течение прошлой недели обстрелов противником позиций объединенных сил боеприпасами калибра 120/122 мм была сдача зачетов по боевой стрельбе курсантами одного из российских высших военных учебных заведений, прибывших для «практических занятий» на базе соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ», - указали в Минобороны.

Кроме того, российские военные специалисты проводили испытание нового образца БпЛА при применении в составе разведывательно-ударного контура.

Ранее сообщалось, что воины 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского уничтожили на Донбассе опорный пункт оккупантов.