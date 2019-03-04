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Перешедшая на сторону ВСУ экс-террористка назвала имя командира "полка "ДНР" (видео)

12:01, 04 марта 2019
Война
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Светлана была замом Бернгарда / Скриншот

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По документам он командует 810-й бригадой морской пехоты в Севастополе. По факту – под вымышленной фамилией "Тарасов" - 11 "полком" российских наемников на Донбассе, рассказала замкомандира этого "полка" Светлана Дрюк, перешедшая на сторону ВСУ. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Он карьерист, его не интересует, выполнима задача или невыполнима, человек настроения, если он не в настроении, то надо бежать. Он приехал с расчетом из "ДНР" уехать с очередной звездой", - отмечает женщина. 

Алексей Бернгард – образец русского офицера. Принимал участие в аннексии Крыма, отличился в захвате Дебальцево.

Ранее сообщалось, что Светлана Дрюк, которую называли "народным героем Новороссии" и сделали прообразом главной героини пропагандистского кинофильма "Ополченочка", перешла на сторону украинской армии.

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Теги: #Донбасс#Россия#офицер