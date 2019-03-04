Перешедшая на сторону ВСУ экс-террористка назвала имя командира "полка "ДНР" (видео)

Террорист принимал участие в аннексии Крыма, отличился в захвате Дебальцево.

Названо имя фактического командира "11 полка "ДНР" - Алексей Бернгард.

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По документам он командует 810-й бригадой морской пехоты в Севастополе. По факту – под вымышленной фамилией "Тарасов" - 11 "полком" российских наемников на Донбассе, рассказала замкомандира этого "полка" Светлана Дрюк, перешедшая на сторону ВСУ. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Он карьерист, его не интересует, выполнима задача или невыполнима, человек настроения, если он не в настроении, то надо бежать. Он приехал с расчетом из "ДНР" уехать с очередной звездой", - отмечает женщина.

Алексей Бернгард – образец русского офицера. Принимал участие в аннексии Крыма, отличился в захвате Дебальцево.

Ранее сообщалось, что Светлана Дрюк, которую называли "народным героем Новороссии" и сделали прообразом главной героини пропагандистского кинофильма "Ополченочка", перешла на сторону украинской армии.