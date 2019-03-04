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Боевик показал, где находится беглый "министр "ДНР" (фото)

10:00, 04 марта 2019
Война
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Тимофеева якобы не задерживали / Скриншот

Экс-"министр финансов и сборов "ДНР" Александр Тимофеев "Ташкент" находится в Москве, утверждает бывший советник ликвидированного главаря "ДНР" Александра Захарченко Александр Казаков.

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На своей странице в запрещенной в Украине соцсети Казаков опубликовал совместное фото, якобы датированное 2 марта. Так он опроверг ранее появившуюся информацию о том, что Ташкента арестовали в Ростове-на-Дону.

"2 марта 2019. 19.00. Сидим с "Ташкентом" (Тимофеевым) в кафе, пьем, я кофе, он - чай. Просматриваем разные ростовские и другие сайты, соцсети и... ржем. Ребята, не надоело?", - написал он.

Напомним, после ликвидации террориста Александра Захарченко стало известно, что Ташкента в "ДНР" лишили поста министра, также его обвинили в крупномасштабных хищениях и воровстве. После этого он сбежал в Россию.

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