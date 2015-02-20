Боевики проводят так называемую "зачистку" Дебальцево – Тымчук

Боевики проводят так называемую «зачистку» Дебальцево и прилегающих окрестностей.

Как сообщает в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук, на протяжении вчерашнего дня в районе Дебальцево противник пытался воспрепятствовать выходу разрозненных и остаточных групп украинских подразделений из состава Дебальцевской группировки, проводя так называемую «зачистку».

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На участке Калиновка – Логвиново – Нижнее Лозовое по направлению к Луганскому и Светлодарску периодически фиксировались перестрелки. Боевики и российские военнослужащие пытались выставлять заслоны и вели беспорядочный огонь по основным транспортным путям на этом участке.