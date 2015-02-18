Основные подразделения украинской армии выведены из Дебальцево – волонтеры

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве.

“Основные подразделения, которые находились в районе Дебальцево, отведены. Там остались, по нашей информации, небольшие части, которые обеспечивали отход основных частей”, - сказал Свирко. По его словам, сейчас ведется работа для того, чтобы все могли выйти.

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В свою очередь, координатор проекта “Народный тыл” Георгий Тука отметил, что когда 128-я бригада начала выход на Артемовск, согласно приказу, то это был прорыв с боем, не было никаких “зеленых” коридоров и их вплоть до Артемовска обстреливала артиллерия.