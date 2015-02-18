Основные подразделения украинской армии выведены из Дебальцево – волонтеры
16:45, 18 февраля 2015Война
10178 0
Представитель инициативы “Воины добра” и волонтерской группы “Мега-Полиграф” Олег Свирко заявляет, что основные части украинских военных подразделений из Дебальцево отведены.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве.
“Основные подразделения, которые находились в районе Дебальцево, отведены. Там остались, по нашей информации, небольшие части, которые обеспечивали отход основных частей”, - сказал Свирко. По его словам, сейчас ведется работа для того, чтобы все могли выйти.
Читайте такжеИз Дебальцево в Артемовск вывезли 167 раненых бойцов - Семенченко
В свою очередь, координатор проекта “Народный тыл” Георгий Тука отметил, что когда 128-я бригада начала выход на Артемовск, согласно приказу, то это был прорыв с боем, не было никаких “зеленых” коридоров и их вплоть до Артемовска обстреливала артиллерия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter