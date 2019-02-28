Сутки на Донбассе: враг бил из артиллерии и минометов, один украинский военный ранен

По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены, пятеро ранены.

В течение минувших суток, 27 февраля, российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский боец был ранен.

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Как говорится в утренней сводке штаба ООС, враг шесть раз применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение, потратив 44 снаряда и мины калибров 122, 120 и 82 мм. Также по украинским позициям велся огонь из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств. По данным разведки, двое оккупантов уничтожены, пятеро получили ранения, уничтожена одна единица военной техники противника.

С начала текущих суток враг позиции ОС не обстреливал.

Ранее украинский волонтер Юрий Мисягин сообщил, что несколько дней назад на одном из участков Операции Объединенных сил украинские военные нанесли удар по ДРГ террористов.