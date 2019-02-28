цей матеріал доступний українською

Пункты пропуска на Донбассе переходят на весенний режим работы (видео)

09:58, 28 февраля 2019
Война
290 0
КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы / фото facebook.com/pg/DPSUkraine

Об этом рассказали в эфире "ТСН.Утро".

Читайте такжеНа Донбассе неуклонно увеличивается поток людей через КПВВ - Сайдик

"С 1 марта они будут открываться с 7 утра и будут работать до 18:30. То есть все светлое время суток", - рассказали в студии.

Военные просят гражданских учитывать новый график при планировании поездок.

Напомним, 9 февраля сообщалось, что боевики плотным огнем обстреляли КПВВ в Золотом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #КПВВ#пункты пропуска на Донбассе