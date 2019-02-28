Пункты пропуска на Донбассе переходят на весенний режим работы (видео)
09:58, 28 февраля 2019Война
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КПВВ будут работать весь световой день.
КПВВ на Донбассе переходят на весенний режим работы / фото facebook.com/pg/DPSUkraine
В пятницу, 1 марта, пункты пропуска через линию соприкосновения на Донбассе изменят график работы.
Об этом рассказали в эфире "ТСН.Утро".
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"С 1 марта они будут открываться с 7 утра и будут работать до 18:30. То есть все светлое время суток", - рассказали в студии.
Военные просят гражданских учитывать новый график при планировании поездок.
Напомним, 9 февраля сообщалось, что боевики плотным огнем обстреляли КПВВ в Золотом.
Пункты пропуска на Донбассе изменят график работы
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