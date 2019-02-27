На Донбассе неуклонно увеличивается поток людей через КПВВ - Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ призвал улучшить пропускную способность пунктов пропуска на линии разграничения.

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик призвал стороны конфликта принять неотложные меры по улучшению пропускной способности пунктов пропуска на линии соприкосновения.

Об этом он заявил сегодня по итогам заседания ТКГ в Минске, сообщает БЕЛТА.

"Наблюдается неуклонный рост количества пересечений линии соприкосновения через действующие пункты пропуска. В этой связи я призываю стороны принять неотложные меры по улучшению пропускной способности в первую очередь в ОРДО и ОРЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей)", - отметил Сайдик.

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Дипломат напомнил, что неоднократно говорил о том, что в прошлом году число жертв удалось сократить до самого низкого уровня за время конфликта.

"И эта тенденция сохраняется в этом году. Но, к сожалению, 23 февраля двое гражданских лиц погибли и еще один мужчина получил ранения из-за наезда микроавтобуса на взрывное устройство на дороге у пункта пропуска в Донецкой области ", - сказал Сайдик.

По его словам, этот трагический случай еще раз подтверждает бесспорную важность разминирования, в частности, вдоль дорог в окрестностях пунктов пропуска.

Эти вопросы наряду с обеспечением устойчивости режима прекращения огня были сегодня в центре внимания рабочей группы по безопасности. Гуманитарная подгруппа обсудила вопросы улучшения условий пересечения линии соприкосновения и тему обмена лицами, удерживаемыми в связи с конфликтом. Экономическая рабочая группа продолжила обсуждение актуальных вопросов водоснабжения, в том числе проведение аудита компании "Вода Донбасса" по ранее согласованному графику. Также рассматривались вопросы выплаты пенсий жителям ОРДО и ОРЛО.

Кроме того, политическая подгруппа продолжила обмен мнениями в своей традиционной повестке дня - по вопросам имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и модальностям местных выборов в ОРДО и ОРЛО.

Сайдик поблагодарил за участие в заседаниях контактной группы главу делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Алана Эшлиманна.

"Он, к сожалению, заканчивает свою работу. Я хотел бы выразить ему личную благодарность за всю ту поддержку, что мы получили от него и его сотрудников", - добавил дипломат.

Следующая встреча трехсторонней контактной группы пройдет 13 марта.