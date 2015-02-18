В Генштабе назвали первые официальные потери под Дебальцево
20:23, 18 февраля 2015Война
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Во время совещания с президентом в Артемовске сообщили первые официальные данные о потерях среди украинских военных на дебальцевском плацдарме - 22 погибших (шестеро - при выходе из окружения) и более 150 раненых.
REUTERS
Об этом сообщил первый заместитель начальника Генерального штаба Украины ВСУ Геннадий Воробьев, сообщает Громадське.
«В целом за последние три дня боев в больницу Артемовска поступило 137 раненых военнослужащих, 18 - МВД, 3 - Нацгвардии. Всего за последние дни тяжелых боев погибло 22 военнослужащих, из них шестеро - во время организованного выхода из Дебальцево», - заявил Воробьев.
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Ранее президент сообщал, что из Дебальцево уже выведено 80% личного состава с оружием и техникой.
Днем источники Громадського в Артемовске сообщили о 170 раненых.
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