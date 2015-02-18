По предварительным данным во время выхода из Дебальцево ВСУ потеряли 6 бойцов - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия заседания СНБО.

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”К сожалению, не всем под шквальным огнем артиллерии удалось дойти. Пока мы знаем, что во время выхода, пока по предварительным данным, мы потеряли шестерых украинских героев, более ста - ранены. К счастью, абсолютное большинство ранения легкой и средней тяжести и после восстановления боеспособности и проведение ротации они готовы будут вернуться в строй”, - подчеркнул Порошенко.