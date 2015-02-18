По предварительным данным во время выхода из Дебальцево ВСУ потеряли 6 бойцов - Порошенко
22:43, 18 февраля 2015Война
5126 0
Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что по предварительным данным при выходе из Дебальцево Вооруженные силы Украины потеряли 6 бойцов, 100 - получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия заседания СНБО.
Читайте такжеПо состоянию на сейчас из Дебальцево вышли 2475 украинских военных - президент
”К сожалению, не всем под шквальным огнем артиллерии удалось дойти. Пока мы знаем, что во время выхода, пока по предварительным данным, мы потеряли шестерых украинских героев, более ста - ранены. К счастью, абсолютное большинство ранения легкой и средней тяжести и после восстановления боеспособности и проведение ротации они готовы будут вернуться в строй”, - подчеркнул Порошенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter