На Донбассе ранены три бойца ООС, оккупанты понесли потери

Среди бойцов ООС есть раненые, террористы понесли потери.

21 февраля российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня.

При этом вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, было применено четыре раза, сообщает пресс-центр ООС.

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Оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 82 и 120 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, противотанкового ракетного комплекса.

В результате обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

"По данным разведки, 21 февраля три оккупанта уничтожены и четверо ранены", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции бойцов ООС.

Ранее сообщалось, что в результате обстрелов террористов на Донбассе 20 февраля погиб украинский боец Операции Объединенных сил Василий Богоносюк.