У оккупантов на Донбассе танков больше, чем у ведущих европейских стран – Порошенко

По словам президента, Украина по сути стала реальным восточным флангом НАТО в защите трансатлантической свободы и демократии.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что российские вооруженные формирования имеют Донбассе не менее 496 танков, их больше, чем у ФРГ или Франции, Испании или Италии.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время выступления на прениях Генеральной ассамблеи ООН по ситуация на временно оккупированных территориях Украины.

«На Донбассе российские вооруженные формирования имеют 496 танков. Для вашей информации: это количество больше, чем в Германии или Франции, Испании или Италии», - отметил глава государства.

По словам Порошенко, именно Украина сдерживает эту российскую силу, которая, кроме того, насчитывает 938 бронированных боевых машин, 128 реактивных систем залпового огня, 776 артиллерийских систем (в том числе самоходных).

«Украина по сути стала реальным восточным флангом НАТО в защите трансатлантической свободы и демократии», - подчеркнул президент.