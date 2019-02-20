Порошенко в ООН озвучил количество регулярных войск РФ и ее боевиков на Донбассе

По словам президента, общая численность вооруженных сил РФ вдоль российско-украинской границы составляет более 87 тыс. военных.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на Донбассе находится 2,1 тыс. российских регулярных военных и 35 тыс. боевиков.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время выступления на дебатах Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

«Я должен подчеркнуть, что общая численность незаконных вооруженных формирований сейчас составляет около 35 тысяч боевиков, а также 2 100 военнослужащих из российских регулярных вооруженных сил», - отметил он.

По словам президента, общая численность вооруженных сил РФ вдоль российско-украинской границы составляет более 87 тыс. военных.