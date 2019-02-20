Порошенко в ООН рассказал об ужасах начала вооруженной агрессии РФ на Донбассе

Глава государства подчеркнул, что прямая вооруженная интервенция регулярных российских войск привела к оккупации части Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Петр Порошенко на Генассамблее ООН рассказал, как Россия начинала войну на Донбассе в 2014 году и о первых жертвах этой войны.

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления на дебатах Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины глава государства отметил, что прямая вооруженная интервенция регулярных российских войск привела к оккупации части Донецкой и Луганской областей.

Читайте такжеПорошенко: война на Донбассе – это самый длительный в современной истории Европы горячий конфликт

«13 апреля 2014 года эта война забрала свою первую жертву на Донбассе. Его звали Геннадий Биличенко. Он был украинским офицером, который входил в группу, которая имела четкий приказ «не отвечать на провокации». Тогда у нас еще были иллюзии, что войны можно избежать. Его группа попала в засаду возле Славянска. Геннадий погиб от автоматного огня», - сказал он.

По словам главы государства, шесть дней спустя те самые российские военные задержали депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака, который хотел в своем городе поднять флаг Украины. Вместе с ним был 19-летний активист Юрий Поправко. «Их пытали, разрезали животы и сбросили, еще живых, в реку. Вот как началась война на Донбассе», - подчеркнул президент.