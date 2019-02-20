Порошенко: война на Донбассе – это самый длительный в современной истории Европы горячий конфликт

Глава государства отметил, что «именно в этот день в 2014 году Россия начала свое скрытое вооруженное вторжение в Украину в нарушение норм и принципов Устава ООН».

Президент Петр Порошенко заявляет, что Украина в течение пяти лет живет в условиях самого длительного в современной истории Европы горячего конфликта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко заявил во время выступления на дебатах Генеральной ассамблеи ООН ситуация на временно оккупированных территориях Украины.

Читайте такжеДонбасс превратился в конвейер для российской машины убийств - Порошенко

Он отметил, что «именно в этот день в 2014 году Россия начала свое скрытое вооруженное вторжение в Украину в нарушение норм и принципов Устава ООН».

Порошенко напомнил, что 3 марта 2014 года эта война забрала свою первую жертву: Решата Аметова, крымского татарина. Он выступил с единоличной мирной протестной акцией против агрессии.

«Россияне задержали его, мучили и убили. Причина смерти – ножевое ранение в глаз. Это было только начало ужасов в оккупированном Россией Крыму», - подчеркнул глава государства.

«Просто подумайте о том факте, что в течение пяти лет народ Украины живет в условиях самого длительного в современной истории Европы горячего конфликта», - подчеркнул Порошенко.