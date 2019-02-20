Ждет участь Захарченко: ко взрывам возле "резиденции" главаря "ДНР" Пушилина причастны его противники - СМИ

Эксперты полагают, что "сигнал" был адресован террористу Пушилину.

Ко взрывам возле резиденции главаря "ДНР" Дениса Пушилина причастны его противники, которые недовольны его "правлением".

Об этом со ссылкой на источники в оккупированном Донецке сообщает "МК". Отмечается, что жители неподконтрольной Украине части Донецкой области возмущены "правлением" Пушилина.

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"Жители Донецка (оккупированного, - УНИАН.) оказались крайне разочарованы тем, что их "лидер" фактически не сдержал ни одного из своих предвыборных обещаний. В частности, осенью 2018 года Пушилин обещал вернуть национализированные рынки в частную собственность и даже создал для этого специальную комиссию, но она бездействует. Рынки все еще находятся в руках правительства "ДНР", - заявил источник.

В материале МК говорится, что ситуация в Донецке сейчас такова, что не совсем понятно, у кого больше влияния на процессы в экономике - у довольно "правительства" во главе с совершенно непубличным Александром Ананченко или у находящегося на виду Пушилина, "на котором понемногу "виснет" все больше и больше негатива".

Напомним, 18 февраля в оккупированном Донецке прогремели взрывы близ "резиденции" главаря "ДНР" Дениса Пушилина.