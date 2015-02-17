В штабе АТО подтверждают: горотдел милиции в Дебальцево оставлен, на окраинах города идут бои

В сети распространилась информация о начале уличных боев в самом Дебальцево между боевиками и силами АТО.

Эту информацию в комментарии ТСН.ua частично подтвердил начальник пресс-центра АТО Александр Мотузяник.

"Частично информацию я подтверждаю. Именно в эти минуты происходят бои на окраинах Дебальцево. Террористы штурмуют наш базовый лагерь. Отдельные группы боевиков пытаются проникнуть в само Дебальцево. На окраинах идут бои между террористами и силами АТО", - сообщил Мотузяник.

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Кроме того, он подтвердил, что бои также проходят в районе железнодорожного вокзала. Ранее в сети появилась информация со ссылкой на заместителя главы Донецкого облУМВД Илью Киву, что горотдел МВД в Дебальцево находится под контролем ВСУ, а на железнодорожном вокзале идут бои.

"В СМИ распространяется информация о захвате здания Дебальцевского горотдела. Это не так, поскольку здание было частично разрушено в результате прямых попаданий снарядов боевиков. По моему приказу милиционеры покинули здание и переместились в другое, более укрепленное", - сообщил позднее и сам начальник Донецкого облУМВД Вячеслав Аброськин.