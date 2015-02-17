Москаль: Причина нарушения перемирия боевиками – конфликт внутри "ЛНР"
Глава Луганской областной государственной администрации Геннадий Москаль считает, что причиной нарушения боевиками режима прекращения огня является конфликт внутри террористической организации "Луганская народная республика".
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Москаля.
"Проблема в том, что господин Плотницкий (лидер боевиков Игорь Плотницкий – УНИАН), к сожалению, контролирует только небольшую часть территории «ЛНР». В свою очередь, так называемые, «казаки» практически не придерживаются мирного соглашения. Дело в конфликте в самой "ЛНР", - говорит Москаль.
Читайте такжеБоевики "ДНР" заявили о прекращении огняОн также добавил, что обращался в посольства практически всех стран, чтобы они взяли детей из области к себе на каникулы, но ни одно из них пока не откликнулось.
Как сообщал УНИАН, сегодня координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук заявил, что между формированиями «ЛНР» и так называемыми «казачьими» формированиями зафиксирован всплеск «войны за бензин».