цей матеріал доступний українською

ВСУ уничтожили позицию боевиков на Донбассе, ликвидирован российский пулеметчик - офицер (видео)

08:12, 18 февраля 2019
Война
1101 1

Каждый день на одном из ВОПов противника на Донбассе не умолкал пулемет. Поэтому после очередной пулеметной очереди украинские воины дали адекватный ответ.

Читайте такжеОккупанты на Донбассе ранили бойца ООС - сами понесли потери

Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". "Поздравительный адрес зашел прямо в отверстие позиции, забрав в ряды 200-й бригады российского пулеметчика вместе с оружием", - говорится в его сообщении.

Напомним, ранее украинские военные взяли в плен боевика российских оккупационных войск на Светлодарском направлении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Донбасс#ВСУ