ВСУ уничтожили позицию боевиков на Донбассе, ликвидирован российский пулеметчик - офицер (видео)

Российский пулеметчик уничтожен вместе с оружием, рассказал офицер.

Каждый день на одном из ВОПов противника на Донбассе не умолкал пулемет. Поэтому после очередной пулеметной очереди украинские воины дали адекватный ответ.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц". "Поздравительный адрес зашел прямо в отверстие позиции, забрав в ряды 200-й бригады российского пулеметчика вместе с оружием", - говорится в его сообщении.

Напомним, ранее украинские военные взяли в плен боевика российских оккупационных войск на Светлодарском направлении.