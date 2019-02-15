Из "серой зоны" на Донбассе эвакуировали 46 человек

Люди прошли оформление на КПВВ "Майорск".

В Донецкой области из "серой зоны" были эвакуированы 46 человек, которые ранее оставались на неподконтрольное территории.

Об этом сообщил представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский в Facebook.

По его словам, людей эвакуировали в КПВВ "Майорск" для прохождения процедуры оформления.

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"По решению командующего Штаба ООС генерал-лейтенанта Сергея Ивановича Наева, 46 человек из серой зоны эвакуированы, на данный момент люди проходят процедуру оформления на КПВВ Майорск. Все Службы вышли в ночное время", - сообщил он.

Ранее сообщалось, что на Донетчине пророссийские боевики устроили провокацию, пропустив после закрытия КПВВ «Майорское» на контролируемую территорию 46 человек.