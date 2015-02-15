Боевики ночью не позволили миссии ОБСЕ попасть в Дебальцево
14:14, 15 февраля 2015Война
13062 0
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что боевики из террористической организации "ДНР" сегодня ночью не разрешили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попасть в Дебальцево для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.
"К сожалению, к очень большому сожалению, люди, которые сейчас имеют контроль в Донецке, не пустили миссию", - отметил он.
Читайте такжеОБСЕ: все стороны минских соглашений обязались соблюдать прекращение огня
"Это сделали представители Донецка. Они сообщили миссии ОБСЕ о том, что для нее опасно попасть в Дебальцево", - отметил Климкин.
При этом министр выразил благодарность миссии ОБСЕ за все предпринятые усилия, потому что наблюдатели "были готовы в очень тяжелых условиях, просто ночью, просто после прекращения огня попасть в Дебальцево, и именно там наблюдать за тем, как соблюдается этот режим прекращения огня".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter