Боевики ночью не позволили миссии ОБСЕ попасть в Дебальцево

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.

"К сожалению, к очень большому сожалению, люди, которые сейчас имеют контроль в Донецке, не пустили миссию", - отметил он.

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"Это сделали представители Донецка. Они сообщили миссии ОБСЕ о том, что для нее опасно попасть в Дебальцево", - отметил Климкин.

При этом министр выразил благодарность миссии ОБСЕ за все предпринятые усилия, потому что наблюдатели "были готовы в очень тяжелых условиях, просто ночью, просто после прекращения огня попасть в Дебальцево, и именно там наблюдать за тем, как соблюдается этот режим прекращения огня".