Боевики на Донбассе обстреляли бойцов ООС из гранатометов, но сами понесли потери
В четверг, 7 февраля, в зоне боевых действий на востоке Украины ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины не пострадал.
Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
За минувшие сутки российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе дважды с применением вооружений, запрещенного Минскими договоренностями.
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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы позиций наших защитников велись:
дважды – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе поселка Водяное;
из гранатометов – в районе населенного пункта Пищевик.
В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял наши позиции:
из автоматических гранатометов и стрелкового оружия – в районе поселка Крымское;
дважды из минометов калибра 120 и 82 мм – в районе населенного пункта Троицкое.
На провокации противника украинские защитники отвечали ответным огнем. По данным разведки, 7 февраля один оккупант был уничтожены и трое получили ранения.
С полуночи 8 февраля враг огонь не открывал.
Как сообщал УНИАН, Порошенко утвердил границы оккупированных районов Донбасса.