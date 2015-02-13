Британские бронеавтомобили Saxon передадут армии после переоборудования и испытаний

Британские бронеавтомобили «Саксон» (Saxon) будут переданы военным после переоборудования и испытаний.

Об этом сообщил журналистам секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время посещения учебного центра Национальной гвардии Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО.

По словам Турчинова, в Украину прибыло 20 бронированных автомобилей «Саксон» британского производства, еще 55 поступят в ближайшее время.

Турчинов отметил, что бронеавтомобили в ближайшее время будут переоборудованы на предприятии государственного концерна «Укроборонпром» под нужды армии.

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«Эти «Саксоны» пришли без оружия, мы будем ставить на них боевой блок, который должен обеспечить эффективное огневое прикрытие Национальной гвардии или другим подразделениям, которым они будут поставляться», - подчеркнул он.

По словам секретаря СНБО, после испытаний бронеавтомобили «сразу поступят на вооружение наших военных».

Как сообщал УНИАН, 5 декабря 2014 года первый заместитель генерального директора госпредприятия «Укроборонпром» Сергей Пинькас заявил, что Министерство обороны Украины купило 75 легких бронемашин британского производства Saxon на сумму около 3,8 млн долл.

Также он добавил, что бронеавтомобили Saxon являются доступной альтернативой морально устаревшей технике, находящейся на вооружении украинской армии, подчеркнув, что эти машины модернизированы и готовы обеспечить необходимую защиту украинских военных при выполнении боевых задач в зоне АТО.

Справка УНИАН. Бронемашины Saxon были спроектированы в начале 1970-х годов для обеспечения легкой бронетехникой сил внутренней безопасности. Сейчас Saxon стоят на вооружении нескольких стран, включая Оман, Бахрейн, Малайзию и Нигерию.