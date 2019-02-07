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За сутки боевики 11 раз нарушили "режим тишины", в том числе из запрещенного "Минском" оружия

07:15, 07 февраля 2019
Война
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Иллюстрация / REUTERS

За сутки 6 февраля российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал, сообщили в пресс-службе ООС.

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районах населенных пунктов Лебединское, Павлополь, Пески, Водяное, Крымское, хутора Вольный, Южное, Жованка, Станица Луганская.

Боевики осуществляли обстрелы из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов и стрелкового оружия.

"Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 6 февраля, двое оккупантов уничтожены и один получил ранения. Также уничтожен грузовик российско-оккупационных войск марки "УРАЛ", - сообщили в штабе ООС.

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Теги: #Донбасс#война#обстрелы боевиков