За сутки боевики 11 раз нарушили "режим тишины", в том числе из запрещенного "Минском" оружия
За сутки 6 февраля российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
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Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал, сообщили в пресс-службе ООС.
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районах населенных пунктов Лебединское, Павлополь, Пески, Водяное, Крымское, хутора Вольный, Южное, Жованка, Станица Луганская.
Боевики осуществляли обстрелы из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, минометов и стрелкового оружия.
"Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 6 февраля, двое оккупантов уничтожены и один получил ранения. Также уничтожен грузовик российско-оккупационных войск марки "УРАЛ", - сообщили в штабе ООС.