Уничтожение боевой машины оккупантов вместе с экипажем: удар ВСУ на Донбассе попал на видео

В результате удара террористы понесли потери в технике и живой силе.

Украинские военные уничтожили боевую машину российских оккупантов, когда те пытались приблизиться к их передовым позициям и захватить наблюдательный пост на направлении Сокольники – Крымское на Луганщине.

Читайте такжеОфицер ВСУ показала ликвидированных террористов "ДНР" (фото)

Видео мощного удара бойцов ООС опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

Отмечается, что для отпора нападения военные задействовали дежурные огневые средства и противотанковое подразделение и произвели пуск управляемой ракеты украинского ПТРК "Стугна-П" по вражескому бронированному объекту и уничтожил его вместе с экипажем.

"Потери врага составили: боевая бронированная машина, 2 убитых и 8 раненых", - говорится в сообщении офицера.

Как ранее сообщал украинский волонтер Юрий Мысягин, накануне воины Объединенных сил уничтожили командно-наблюдательный пункт наемников РФ в районе Золотого. Также он опубликовал видео операции "Расплата".