Боевики должны отпустить всех украинских пленных до 5-6 марта - советник Авакова

Советник главы министерства внутренних дел Антон Геращенко заявил, что согласно договоренности в Минске, пленных украинцев должны освободить до 5-6 марта.

Об этом он заявил в эфире 5 канала в четверг вечером, передает Украинская правда.

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"Для всех родных и близких наших пленных, которых около 300 находится (у боевиков): согласно плану, должны отпускать не позднее 5 дней после окончания периода отвода вооружений. Получается до 5-6 марта должны быть все пленные возвращены", - сообщил Геращенко.

Как известно, 26 января в. о. спикера Генерального штаба Владислав Селезнев сообщал, что в плену у террористов находятся 184 военных.