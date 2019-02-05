Российские оккупанты убили бойца ООС на Донбассе - сами понесли значительные потери

Разведка сообщает, что шестеро оккупантов уничтожены, а четверо получили тяжелые ранения.

В течение понедельника, 4 февраля, боевики незаконных вооруженных бандформирований на Донбассе восемь раз обстреляли позиции украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Читайте такжеВоенный, который в январе пропал с боевых позиций, попал в плен боевиковОтмечается, что террористы применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 82 миллиметра и автоматические гранатометы в районе Опытного на Донетчине. Из стрелкового оружия стреляли по защитникам Невельского.

В Луганской области также применили запрещенное оружие. Боевики обстреляли из минометов и пулеметов позиции Объединенных сил возле хутора Вильного. Также минометы применили у Крымского, а возле Новолуганского стреляли из гранатометов.

В результате вооруженных провокаций оккупантов один украинский боец погиб, еще один получил ранения. Разведка сообщает, что шестеро оккупантов уничтожены, а четверо получили тяжелые ранения. Украинские военные контролируют действия противника.

Как сообщал УНИАН, боевики вновь обстреляли Золотое и обвиняют украинских военных.