Угроза создания РФ так называемого «сухопутного коридора» в Крым сохраняется - штаб ОС

Объединенные силы проводят соответствующие мероприятия по укреплению обороны в районе Мариуполя, и готовы к любым вариантам развития событий.

В штабе операции Объединенных сил считают, что угроза создания Россией так называемого «сухопутного коридора» в Крым сохраняется.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник пресс-центра штаба операции Объединенных сил Виталий Саранцев.

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Он не стал комментировать данные частной разведывательной компании США Stratfor, однако отметил, что угроза со стороны российско-оккупационных войск на Мариупольском направлении сохраняется.

«О том, что остается угроза на Мариупольском направлении, - так это действительно есть, это установленный факт и, конечно, Объединенными силами проводятся соответствующие мероприятия по укреплению обороны именно в этом направлении», - отметил он, уточнив, что имеется в виду угроза попытки «пробивания» российской армией сухопутного «коридора» во временно оккупированный Крым.

Саранцев отметил, что комментировать вероятность попытки реализации такого сухопутного «коридора» является компетенцией высших должностных лиц, однако отметил, что Объединенные силы готовы к любым вариантам развития событий.

«Мы готовы к любым вариантам развития событий, в том числе и к тем, которые могут произойти в этом направлении», - отметил Саранцев.

Как известно, 4 февраля старший аналитик по вопросам Евразии американской разведывательно-аналитической компании Stratfor в интервью Украинской службе Радио Свобода заявил, что сценарий наземного коридора во временно оккупированный Крым или Приднестровье крайне маловероятен в данный момент, однако его не стоит полностью исключать.

Как сообщал УНИАН, в середине января командующий Объединенных сил Сергей Наев в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung заявил, что сейчас российско-оккупационные войска на Донбассе сосредотачивают свои усилия в основном на Мариупольском направлении и в районе Азовского моря и прежде всего Москва хочет создать сухопутный коридор в оккупированный Россией Крымский полуостров.