Ущерб от обстрела Краматорска оценили в 3,5 миллиона гривен
14:48, 11 февраля 2015Война
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Ущерб от вчерашнего обстрела Краматорска предварительно оценили в 3,5 миллиона гривен.
Пострадашим и семьям погибших выплатят компенсации / obs.in.ua
Об этом сообщили в Донецкой ОГА.
В городе создана специальная комиссия, а областная власть за счет средств государственного бюджета выплатит семьям погибших и пострадавшим компенсацию.
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Так, семьи погибших получат по 100 тысяч гривен, а пострадавшие - по 20 тысяч.
Погибшие будут похоронены за счет местного бюджета.
Кроме этого за счет бюджетных средств будет восстановлено четыре жилых дома, которые получили повреждения в результате вчерашнего обстрела города.
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