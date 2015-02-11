Ущерб от обстрела Краматорска оценили в 3,5 миллиона гривен

Об этом сообщили в Донецкой ОГА.

В городе создана специальная комиссия, а областная власть за счет средств государственного бюджета выплатит семьям погибших и пострадавшим компенсацию.

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Так, семьи погибших получат по 100 тысяч гривен, а пострадавшие - по 20 тысяч.

Погибшие будут похоронены за счет местного бюджета.

Кроме этого за счет бюджетных средств будет восстановлено четыре жилых дома, которые получили повреждения в результате вчерашнего обстрела города.