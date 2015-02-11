За сутки в зоне АТО и на границе с Крымом зафиксированы три российских беспилотника
13:49, 11 февраля 2015Война
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За прошедшие сутки в зоне АТО и на административной границе с Крымом зафиксировано три российских беспилотника-разведчика.
За последние сутки зафиксировано три российских беспилотника-разведчика / dpa
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
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По его словам, два беспилотных аппарата были замечены в небе в районе Мариуполя и Сартаны, еще один - возле административной границы с Крымом неподалеку от контрольно-пропускного пункта Каланчак.
Напомним, сегодня УНИАН сообщал, что в районе Краматорска военные сбили беспилотник боевиков.
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