В районе Краматорска военные сбили беспилотник боевиков

Об этом сообщает 6264.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром, около 8.10 краматорчане вновь услышали гул и выстрелы. В этот раз, правда, одиночные, не такие, как были вчера, 10 февраля.

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В соцсетях стала распространяться информация об обстреле аэродрома.

В штабе АТО обстрел аэродрома и города не подтверждают.