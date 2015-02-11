В районе Краматорска военные сбили беспилотник боевиков
09:56, 11 февраля 2015Политика
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Украинским военным удалось сбить очередной вражеский беспилотник в районе Краматорска.
Сбит очередной вражеский беспилотник / Фото пресс-службы Минобороны
Об этом сообщает 6264.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром, около 8.10 краматорчане вновь услышали гул и выстрелы. В этот раз, правда, одиночные, не такие, как были вчера, 10 февраля.
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В соцсетях стала распространяться информация об обстреле аэродрома.
В штабе АТО обстрел аэродрома и города не подтверждают.
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