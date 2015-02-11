В результате обстрелов боевиками Попасной и Тошковки погиб мирный житель, четверо ранены

Как сказано в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, за минувшие сутки контролируемая Украиной территория Луганской области претерпела 43 обстрела из различных видов оружия.

Самые горячие точки - Тошкивка, Новотошкивка, Счастье, Попасная, Станица Луганская, Чернухино.

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Вчера около 22.00 боевики из Кировска совершили залп из системы «Град» по поселку Тошковка. Снаряды взорвались на ул. Спортивной и Восточной, повреждено шесть жилых домов - на четырех полностью снесены крыши, на двух побиты фасады. Осколочные ранения получил местный житель, которого госпитализировали в Лисичанск.

Практически не прекращаются обстрелы Попасной. Боевики периодически совершают попытки ворваться в город, жилые кварталы постоянно обстреливают из артиллерии и «Градов». Сегодня утром в Попасной погиб один мирный житель и ранены еще трое. Треть города обесточена, 750 абонентов остаются без газа, один из микрорайонов уже 10 дней без воды.

Несмотря на постоянные обстрелы, Попаснянская райгосадминистрация и другие государственные структуры (милиция, спасатели, железнодорожная больница, Госказначейство) продолжают работу.

Силами райгосадминистрации ежедневно проводится эвакуация мирных жителей. На сегодня из 22 тыс. жителей Попасной в населенном пункте остаются около 3 тысяч.

Ранее УНИАН сообщал, что за сутки силы АТО уничтожили 87 боевиков и 42 единицы техники.