Под Дебальцево погиб руководитель по безопасности на Донецкой железной дороге Терновый
09:13, 11 февраля 2015Война
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10 февраля под селом Логвиново Донецкой области (верхняя часть Дебальцевского выступа) в результате взрыва фугаса погиб начальник Управления внутренней безопасности на Донецкой железной дороге Дмитрий Терновый.
Тяжелораненых полковника Загарію и комбата Вольского смогли спасти / gazeta.lviv.ua
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, группа офицеров милиции во главе с начальником ГУ МВД Украины во Львовской области Дмитрием Загарией и командиром батальона спецназначения МВД «Львов» Игорем Вольским попала в засаду.
Читайте такжеАваков: Раненых львовских офицеров удалось эвакуировать с третьей попытки
С третьей попытки бойцы батальона «Львов» сумели вывезти с оккупированной террористами территории тяжелораненых полковника Загарию и комбата Вольского. Раненые эвакуированы из зоны АТО.
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