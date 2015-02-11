Под Дебальцево погиб руководитель по безопасности на Донецкой железной дороге Терновый

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, группа офицеров милиции во главе с начальником ГУ МВД Украины во Львовской области Дмитрием Загарией и командиром батальона спецназначения МВД «Львов» Игорем Вольским попала в засаду.

Читайте такжеАваков: Раненых львовских офицеров удалось эвакуировать с третьей попытки

С третьей попытки бойцы батальона «Львов» сумели вывезти с оккупированной террористами территории тяжелораненых полковника Загарию и комбата Вольского. Раненые эвакуированы из зоны АТО.