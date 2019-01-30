Прошелся "русский мир": появились свежие фото оккупированной Горловки

Коммунальные службы не справляются с проблемой очистки дорог от снега в оккупированной Горловке.

В оккупированной Горловке Донецкой области все чаще встретишь жителей, вынужденных искать еду на мусорниках или просящих милостыню.

Об этом в рассказал горловчанин Михаил, передают "Новости Донбасса", опубликовав фото.

Так, во время одной из прогулок по городу он встретил несколько точек с малоимущими гражданами.

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"Возле шахты "Кочегарка" облезший, вылинявший билборд с портретом Захарченко в пол-лица, и немного дальше – свежий и яркий, о "воссоединении народа Донбасса!", – рассказал местный житель.

Среди особенностей нынешнего города Михаил отмечает очереди за питьевой водой.

Кроме того, по его словам, коммунальные службы не справляются с проблемой очистки дорог от снега. "Трамваи физически не могут ездить, т.к. не достают колесами до рельсов, садятся на брюхо... Центральные улицы города хоть как-то почищены от снега, а чуть в сторону – просто ужас", – рассказывает о жизни Горловки Михаил.

Как сообщал УНИАН, 28 января в оккупированной Горловке обрушились стены завода.