Источники среди военных рассказали подробности об авиаударе под Дебальцево

Заместитель командира 1-й роты 40-го мотопехотного батальона ВСУ по работе с личным составом старший лейтенант Ламака сообщил журналисту Юрию Бутусову подробности авиаудара боевиков под Дебальцево.

Бутусов процитировал сообщение военного на своей странице в Facebook.

"Над нами зафиксировано несколько пролетов групп боевых самолетов, которые наблюдали все наши бойцы в районе Новогригорьевки, вблизи Дебальцево. С утра мы подвергаемся сильным обстрелам, и в момент пролета самолетов по нашим опорным пунктам были нанесены ряд ударов боеприпасами большой мощности, которые мы на позициях расценили как бомбовый удар", - говорится в сообщении.

Ламака пообещал, что после прекращения обстрела, он составит рапорт. Он подчеркнул, что свидетелями произошедшего является весь личный состав.

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"Сразу после сообщения на "Цензор.Нет" командование восстановило связь с нашим подразделением, которая отсутствовала 5 суток. Впервые за 5 суток мы получили эффективную артиллерийскую поддержку, и осуществляем корректировку огня по вражеским огневым точкам, непосредственно взаимодействуем с артиллерией. Каждого, кто считает, что мы придумали информацию об авиаударе, я приглашаю к нам под Дебальцево, на наши опорные пункты, можете проверить, провести экспертизу. Гарантирую незабываемые впечатления. Мы ведем непрерывные бои уже третью неделю, и ежедневно подвергаемся артобстрелам. Да, мне сейчас звонят и говорят, что я не должен был никуда звонить, но для меня важна безопасность личного состава, и я отвечаю, чтобы мои парни выполнили задачи с минимальными потерями", - заявил он.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на Цензор.НЕТ, украинских военных в Дебальцево атаковали 4 штурмовика российских ВВС.

В то же время, спикер АТО, полковник Андрей Лысенко в комментарии сайту "Левый берег" опроверг данную информацию, добавив, что "там сейчас нелетная погода".

Также информацию о применении Россией боевой авиации под Дебальцево отрицает и начальник пресс-центра АТО Александр Мотузяник.

"Информация не соответствует действительности", - отметил Мотузяник в комментарии УНИАН.

По его словам, если бы такая информация соответствовала действительности, то в штабе АТО сразу бы сообщили.