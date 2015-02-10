Уточнение: Краматорск обстреляли из РСЗО "Смерч"

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"По уточненной информации, во время обстрела Краматорского аэдрома и Краматорска, террористы использовали 300-миллиметровые реактивные системы залпового огня «Смерч», что подтверждено найденными остатками боеприпасов, в том числе тех, которые не разорвались", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВидеозаписи артудара по Краматорску и его последствийУдара по Краматорску был нанесен около 12:30 10 февраля, обстрелу подвергся аэродром и прилегающие улицы.

По последним данным, в результате обстрела погибли 11 человек, ранены 58.