В результате обстрела Краматорска погибли 11 человек, ранены 58

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила народный депутат Украины Ирина Геращенко на заседании Верховной Рады Украины.

Она отметила: “К сожалению, среди гражданского населения на сегодня погибло 7 человек и более 20 находятся будет с тяжелыми ранениями, из которых 9 - в критическом состоянии, а 4 среди раненых - это дети”.

Геращенко отметила, что сегодня среди военных потери - 4 бойца и “есть много раненых”.

Читайте такжеВидеозаписи артудару по Краматорску и его последствийПо состоянию на 16.00 количество раненых в результате обстрела боевиками Краматорска возросло до 58 человек, сообщается на сайте Донецкой облгосадминистрации.

"Общее количество раненых в результате обстрела - 58 человек (гражданские и военные)", - отмечается в сообщении.

Геращенко отметила, что президент Украины Петр Порошенко дал поручение руководству АТО и правительства, чтобы “все силы сейчас были брошены на помощь гражданскому населению, на то, чтобы оказать первую медицинскую помощь”.

По ее словам, местная больница должна получить все необходимые лекарства для оказания помощи раненым.

Геращенко отметила, что ВР должна дать оценку тому, что происходит на востоке Украины. По ее словам, совершенно очевидно, что “террористы пытаются таким образом сорвать минские переговоры, которые должны состояться в среду, 11 февраля, а также террористы хотят запугать мирные города Украины, гражданское население, наших военных, государство Украина и весь мир шантажировать русским оружием”.

Ранее сообщалось со ссылкой на источник в Генштабе, что в городе было зафиксировано 41 точку попадания снарядов.