В Краматорске зафиксирована 41 точка попадания снарядов - источник
16:38, 10 февраля 2015Война
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В Краматорске зафиксирована 41 точка попадания снарядов "Смерча".
REUTERS
Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на источник в Генштабе.
По его словам, боевики вели обстрел со стороны Горловки.
Читайте такжеВидеозаписи артудару по Краматорску и его последствий"По городу и в непосредственной близости 41 точка попадания", - отметил источник.
Кроме того, источник сообщает, что в результате обстрела погибли 5 человек, еще 15 получили ранения. При этом, в ДонОГА сообщают о гибели 7 человек.
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