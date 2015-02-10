В Краматорске зафиксирована 41 точка попадания снарядов - источник

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на источник в Генштабе.

По его словам, боевики вели обстрел со стороны Горловки.

Читайте такжеВидеозаписи артудару по Краматорску и его последствий"По городу и в непосредственной близости 41 точка попадания", - отметил источник.

Кроме того, источник сообщает, что в результате обстрела погибли 5 человек, еще 15 получили ранения. При этом, в ДонОГА сообщают о гибели 7 человек.