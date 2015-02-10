В результате обстрела Краматорска погибли 7 человек, из них двое военнослужащих (обновляется)

Об этом написал советник министра обороны Юрий Бирюков в Facebook.

"Краматорск, штаб АТО: 2 погибших и 9 раненых", - написал он.

По обновленным данным департамента здравоохранения Донецкой областной государственной администрации на 15.30, в результате обстрела Краматорска сегодня около 12.30 погибли 7 человек, ранены 26 человек, в том числе – 10 военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.

Читайте такжеСпасатели собирают снаряды от "Торнадо", которые не разорвались, по всему Краматорску – СМИ«В результате сегодняшнего обстрела Краматорска со стороны Горловки РСЗО «Град» (с применением снарядов «Торнадо», находящихся на вооружении вооруженных сил Российской Федерации), погибли 7 человек из числа гражданского населения. Еще 16 гражданских, в том числе двое детей, получили ранения разной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Кроме того, на аэродроме ранения получили 10 военнослужащих, сообщает ОГА.

Удар по Краматорску был нанесен около 12:30 10 февраля, обстрелу подвергся аэродром и близлежащие улицы.

В пресс-центре АТО сообщили, что, по предварительным данным, огонь велся с использованием снарядов "Торнадо", из района населенного пункта Горловка.

"Снаряды попали по аэродрому, а также по частному сектору в окрестностях Краматорска. Стоит отметить, что боеприпасы "Торнадо" находятся на вооружении ВС Российской Федерации", - заявили в пресс-центре.