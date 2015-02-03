В Черновцах явка в военкомат составила лишь около 10%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время сессии Черновицкого городского совета сообщил городской военный комиссар Юрий Вьюн.

«Явка катастрофическая. Задача, поставленная нам президентом и Министерством обороны, не выполняется. Черновцы должны были поставить около 300 человек, а поставили 40 процентов от запланированного. Это при том, что оповещены 8 тысяч жителей города», - сказал Вьюн.

Читайте такжеПлан рассылки повесток в рамках мобилизации выполнен на 95%

Он лично во время сессии пригласил депутатов городского совета пройти медицинскую комиссию в военкомате и призвал подать черновчанам личный пример того, как нужно выполнять свой гражданский долг.

По словам военного комиссара, сейчас медицинскую комиссию в военкомате проходят или уже прошли 6 депутатов, включая секретаря горсовета.

Также военный комиссар Черновцов сообщил, что сейчас в зоне АТО несут службу 707 черновчан, мобилизованных ранее. Среди них и 4 депутата Черновицкого городского совета.

Как сообщал УНИАН, первая волна нынешней мобилизации в ряды ВСУ началась 20 января и продлится 90 дней.

В целом в 2015 году мобилизация будет проходить в три этапа и продлится с января по август. Второй этап начнется ориентировочно с апреля и продлится 60 дней, а третий этап - с июня и также продлится 60 дней.

На протяжении этого года в ВСУ планируется мобилизовать 200 тысяч украинцев.

Также сообщалось, что в Краматорске одновременно проходят митинги за и против мобилизации.