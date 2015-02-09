Боевики сегодня обстреляли позиции украинских военных почти 80 раз

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

"Наиболее горячо было на Дебальцівському направлении. Здесь преступники использовали практически все виды оружия. Из градов, артиллерии и танков враг 6 раз наносил удары по Чернухино, 4 раза по Санжаровке. Также под удары попали Попасная, Луганское, Миус", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, свой основной удар террористы сосредоточили в самом городе Дебальцево, нанеся пять ударов по городу из артиллерии и столько же - из Градов.

"Утром, в районе поселка Логвиново, преступники штурмовали наши позиции. Однако и в настоящее время населенный пункт находится в зоне огневого контроля украинской артиллерии", - сказано в сообщении.

Читайте такжеСело Камышное на Луганщине обстреляли «Градами» с территории России - МоскальТакже стабильное наращивание активности обстрелов боевиков фиксируется на Луганском направлении - трижды из градов обстреляли поселок Крымское, дважды Новотошковку.

Все огневые атаки террористов бойцы АТО успешно отбили, нанеся противнику многочисленных потерь в живой силе и технике.

В пресс-центре АТО еще раз заявили, что информация об атаке российской авиации не соответствует действительности.