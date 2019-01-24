Сегодня боевики на Донбассе трижды обстреляли украинских военных

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Оккупанты сегодня на Донбассе трижды обстреляли позиции украинских войск, потерь среди бойцов Объединенных сил нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00, противник три раза обстрелял позиции наших войск. В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял позиции украинских военных из минометов калибра 120 мм вблизи поселка Крымское. Также в полосе действий оперативно тактической группировки "Восток" преступники обстреляли из гранатометов позиции украинских военных в районе населенного пункта Водяное, а также зафиксирована работа вражеского снайпера", - говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по украинским позициям в районе населенного пункта Гнутово.

Обороняющиеся подразделения подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств.

«Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - отметили в пресс-центре ООС.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 23 января, российские оккупационные войска на востоке Украины один раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела ни один украинский военнослужащий не пострадал.